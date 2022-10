Comment débosseler son auto soi-même

2 / 5

Préparer et nettoyer la carrosserie

Acheter les fournitures

Passez par n’importe quel magasin de pièces automobiles et achetez une roue à poncer, grain 24 (moyen) et des feuilles de papier abrasif à grain 80, 180 et 320. Achetez aussi une bouteille de décapant à cire, un chiffon à dépoussiérer, une planchette de mélange, plusieurs raclettes en plastique et un tube de lustre de finition.

Enfin, il vous faudra du mastic de finition. Le mastic de qualité professionnelle est plus crémeux et plus facile à étaler et à poncer que les produits à rabais, il vaut donc la peine d’y mettre le prix. Le mastic à carrosserie de type professionnel Bondo Pro Gold est un des choix possibles.

Nettoyer la carrosserie

Ajustez la roue à poncer de grain 24 au mandrin de votre perceuse puis faites-la tourner profondément au creux du cabossage, jusqu’à atteindre la couche de métal. Puis répétez l’opération jusqu’à atteindre les extrémités.

Commencez par ôter la peinture qui se trouve à l’intérieur et autour du cabossage avec les feuilles de la roue à poncer grain 24. Puis continuez avec le papier abrasif à grain 80 et poncez à la main l’intégralité du cabossage. Utilisez le même papier pour poncer et affiner la peinture sur le pourtour de la bosse. Nettoyez la zone toute entière avec le décapant à cire et un chiffon propre. Puis essuyez à l’aide d’un chiffon à dépoussiérer.