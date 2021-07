Auto : réparer une fuite du toit ouvrant

1 / 4

Réparer une fuite venant du toit ouvrant

Il y a de l’eau sur vos sièges juste au-dessous du toit ouvrant, et vous vous apprêtez à prendre le problème en main. Voici notre avertissement : Déposez immédiatement ce pistolet à mastic et éloignez-vous du véhicule. Il s’agit généralement d’un simple tube d’égouttement bouché par un amas de saletés. De ce fait, l’eau ne peut pas s’égoutter normalement et elle coule dans l’habitacle. Vous pouvez régler ce problème en 20 minutes grâce à un simple bricolage et avec l’aide de quelques accessoires.