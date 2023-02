Lien entre conditions météorologiques et santé

Illustration de Raz Latif

La vieille croyance selon laquelle les articulations douloureuses annoncent le mauvais temps a un fond de vérité. La recherche montre en effet qu’il existe une relation entre l’intensité de la douleur et les changements météo, particulièrement chez ceux qui sont atteints d’affections chroniques comme l’arthrite. «Certains d’entre eux affirment être en mesure de prévoir le temps ou notent que l’intensité de la douleur varie avec lui», explique Siân Bevan, directrice générale du volet scientifique à la Société de l’arthrite du Canada.

Le titre d’une étude menée au Royaume-Uni en 2019, Cloudy With a Chance of Pain (Nuageux avec un risque de douleur), est révélateur. On a analysé le relevé quotidien du ressenti douloureux de 13 000 sujets souffrant d’arthrite, de fibromyalgie, de migraines et de douleurs neuropathiques et, grâce au GPS du téléphone des participants, on a pu établir une corrélation entre la douleur et l’humidité relative, la pression atmosphérique et la vitesse du vent. Le risque d’éprouver de la douleur était plus élevé les jours d’orage ou de vent que par temps sec et calme.

On ne sait pas avec certitude pourquoi certains souffrent davantage que d’autres du temps qu’il fait. «Chacun vit la douleur différemment, souligne Siân Bevan. De nombreux facteurs influent sur la tolérance à la douleur, notamment le sommeil, le stress et la dépression.»

Suivant une théorie répandue, la baisse barométrique, qui précède généralement une tempête, modifierait la pression dans nos articulations, ce qui augmenterait la douleur. (On pense que cela entraîne un léger gonflement des tissus, ce qui est susceptible d’irriter les articulations.)

Il peut être judicieux de noter ses symptômes et la manière dont les conditions météorologiques affectent l’intensité des douleurs, fait remarquer Siân Bevan. «Avec ces données, il est plus facile de gérer son emploi du temps les jours où les symptômes s’intensifient.»

Est-ce que la météo a une influence sur notre humeur?

Sans surprise, les conditions météorologiques semblent avoir également une influence sur l’humeur. Un rapport de recherche canadien publié en 2013 dans le Journal of Happiness Studies a démontré que les femmes y étaient plus sensibles que les hommes, et que le niveau de satisfaction individuelle diminuait chez elles les jours de forte pluie.

Une autre étude, publiée en 2011 dans la revue Emotion, de l’Association américaine de psychologie, s’est intéressée au comportement d’adolescents néerlandais en fonction de leur « personnalité météorologique ». Neuf pour cent de l’échantillon ont été classés dans le groupe de ceux qui «détestent la pluie»: ces jeunes se sentaient plus en colère et moins heureux les jours de précipitations importantes.

De nombreuses raisons peuvent expliquer cette corrélation, dit le Dr Max Pemberton, psychiatre au Royaume-Uni. «La diminution de l’ensoleillement affecte les niveaux de mélatonine, une hormone directement impliquée dans la régulation de l’humeur.» D’un point de vue biologique, cela permet de comprendre que certains sujets se sentent déprimés quand il y a moins de soleil. Dans les cas extrêmes, on parle de dépression saisonnière. La lampe solaire peut aider: l’exposition à ce genre de lumière vive a un effet positif sur la mélatonine et la sérotonine (une autre hormone régulatrice de l’humeur). Assurez-vous de savoir reconnaître les signes que vous souffrez de dépression saisonnière.

Des raisons psychologiques et sociales peuvent elles aussi expliquer que l’on se sente triste ou maussade quand il pleut. En effet, le mauvais temps contribue à l’isolement social et à la solitude car il nous empêche de sortir et de faire des choses agréables en famille ou avec les amis, explique le Dr Pemberton.

Comprendre de quelle manière les conditions météorologiques nous affectent physiquement et mentalement permet de mieux se protéger. Par exemple, si vous êtes sensible au froid et à l’humidité, un bain chaud ou même une compresse chaude soulage les articulations douloureuses. Il est également prouvé que la pratique régulière d’un exercice –même à l’intérieur– améliore l’humeur et joue un rôle important dans la maîtrise de la douleur.

