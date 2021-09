7 situations où les conditions météorologiques ont changé le cours de l’Histoire

3 / 8

UNIVERSAL HISTORY ARCHIVE/SHUTTERSTOCK

L’invasion de Napoléon en Russie

Napoléon Bonaparte était connu pour son arrogance. Lorsqu’il décida d’envahir la Russie en 1812 malgré l’avis contraire de ses officiers, l’échec de l’invasion ne fut pas une grande surprise. La raison? Selon plusieurs historiens, la température y joua un grand rôle. 600,000 soldats de Napoléon, en plus de 200,000 chevaux, ne furent pas de taille contre la température de -39°C de l’hiver russe. Plusieurs chevaux moururent et, sans eux, les soldats ne purent transporter leur équipement militaire. La famine et la maladie s’installèrent et ne laissèrent d’autres choix à Napoléon que d’abandonner son armée et de retourner chez lui afin d’éviter un coup.

