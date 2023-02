Plus fort le cannabis, plus grande la dépendance

La consommation de produits élevés en THC est reliée à une plus grande probabilité d’avoir une dépendance au cannabis, selon les dernières études.

PETER KIM/SHUTTERSTOCK

Au cours de la dernière décennie, le nombre de personnes qui consultent pour une dépendance au cannabis a augmenté de 76%, selon l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. Pendant ce temps, la puissance moyenne des produits augmente partout dans le monde.

Un compte rendu publié dans The Lancet Psychiatry établit un lien entre une concentration élevée de THC – le principal ingrédient psychoactif de ces produits – et une plus grande probabilité d’un trouble de l’usage du cannabis. Si vous voulez consommer ce type de substance, mais souhaitez en minimiser les risques, optez pour les produits moins puissants.

