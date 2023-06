13 faits étonnants sur les trains

illustration de Serge Bloch

1. Le Japon, les champions du train

C’est en Asie qu’elles accueillent le plus de monde; à lui seul, le Japon a enregistré environ 6,6 milliards de trajets en 2021! Par comparaison, les États-Unis atteignent à peine 22,9 millions de passagers par an. Pourtant, ils ont 225 000 km de voies ferrées, le plus grand réseau de la planète. Parmi les faits étonnants sur les trains, ajoutons tout de même que 1,54 milliard de tonnes de fret y circulent par année.

2. Des trains plus rapides que… des avions!

Un train à grande vitesse peut vous amener à destination plus vite qu’un avion, si vous tenez compte du temps d’attente à l’aéroport. Et puis, les gares sont souvent au centre-ville alors que les aéroports sont excentrés. Enfin, le train est un moyen de transport plus vert. Le voyage Londres-Madrid en train produit 43 kg de gaz carbonique par passager, contre 118 kg en avion.

3. L’origine des voies ferrées…

Les premières voies ferrées sont apparues bien avant la locomotive. Dès le XVIe siècle, les Européens en équipaient leurs mines pour faciliter le transport du minerai, mais c’était un homme ou un cheval qui tiraient le wagon.

4. … et du premier train à vapeur!

Le premier train à vapeur a été mis en service en 1804 pour transporter le fer de la région minière de Merthyr Tydfil, au pays de Galles. C’est peut-être cette origine qui explique la passion britannique pour le train, dont témoigne la publication d’au moins 20 magazines sur ce sujet au Royaume-Uni.

5. Des vitesses allant jusqu’à presque 500 km/h

Les trains les plus rapides à l’heure actuelle roulent à environ 320 km/h. Comme le célèbre Shinkansen japonais, la plupart sont électriques, mais le plus rapide de tous, le Transrapid de Shanghai, utilise la force d’attraction-répulsion magnétique pour léviter au-dessus d’un rail de guidage, ce qui lui permet de filer à 460 km/h.

6. Des trains de luxes

Il y a encore des trains de luxe. Prenez l’Orient-Express entre Venise et Simplon (Île-de-France). Ses voitures-lits Grand Suite ont des lits à deux places moelleux, une salle de bains privée revêtue de marbre et du champagne à volonté. Sa voiture-salon a un pianiste, et ses voitures-restaurants des années 1920 à l’intérieur art déco sont parfaitement restaurées. Attention? Le voyage de cinq nuits entre Paris et Istanbul coûte plus de 30 000$.

L’Orient-Express est le décor choisi par Agatha Christie pour l’un de ses plus célèbres romans policiers. Le crime de l’Orient-Express est du type «huis clos». Personne ne pouvant quitter le train, le meurtrier doit nécessairement être l’un des passagers. Découvrez l’ensemble des meilleurs romans d’Agatha Christie pour les amateurs de romans policiers.

7. Le plus long trajet du monde en train est en Russie

Si, aux grandes villes, vous préférez les rives lacustres rocailleuses et les immenses forêts boréales, le Transsibérien vous plairait davantage. Même les trains express mettent près d’une semaine à faire le trajet de 9259 km entre Moscou et Vladivostok, en Russie, traversant huit fuseaux horaires en route. Une fois par semaine, un wagon nord-coréen s’accroche à un autre plus long à Vladivostok, ce qui fait du trajet Pyongyang-Moscou le plus long qu’il soit possible de faire sans changer de train.

8. Apprécier la vue d’un train virtuellement

Pour trouver des vidéos de voyages en train, c’est Slow TV qu’il vous faut. Cette «télévision lente» présente des événements filmés dans leur intégralité. Vous pouvez ainsi observer la vue d’un train aérien de Chicago ou admirer pendant 10h les fjords et vallées de la spectaculaire ligne du Nordland en Norvège.

Et pourquoi ne pas essayer un jeu de société associé au train comme Monopoly ou le plus récent Les aventuriers du rail? Le second se joue sur un plateau cartographique qui peut représenter aussi bien l’Allemagne que San Francisco ou encore l’Inde pour réapprendre la géographie.

9. Des attaques de train fréquentes à l’époque du Western

Les vieux westerns faisaient leurs choux gras des attaques de train. Le vol du grand rapide, sorti en 1903, en est un très ancien exemple. Il rappelle un événement survenu quatre ans plus tôt: Butch Cassidy et sa bande avaient attaqué un train de l’Union Pacific et avaient dynamité la porte du coffre de sécurité avant de fuir à cheval.

10. Des histoires d’horreur liées aux trains

Lumières mystérieuses, grondements inexplicables: serait-ce un train fantôme? L’une des nombreuses locomotives fantômes de la planète est censée suivre le trajet emprunté par le train qui ramena le corps du président Abraham Lincoln de Washington D. C. où il avait été assassiné à sa résidence de Springfield, en Illinois, en 1865. D’après un journal de 1879, «le hurlement de sa sirène et le son lugubre de sa cloche sèment l’effroi dans le cœur de ceux qui les entendent».

En Grande-Bretagne, un train fantôme est un train qui passe rarement, à de drôles d’heures, souvent sans aucun passager. Motif? Il en coûte moins, en temps et en argent, de conserver ce service minimum que de supprimer officiellement la ligne.

11. Une ressource importante lors de la Première Guerre mondiale

Bon nombre des pays qui ont pris part à la Première Guerre mondiale ont beaucoup compté sur les chemins de fer. La France, par exemple, a transporté par train environ un million d’hommes et 400 000 chevaux jusqu’au front pendant les deux premières semaines du conflit. La Grande-Bretagne utilisait des trains comme ambulances. On y trouvait même des blocs opératoires où des chirurgiens réalisaient des interventions urgentes pendant le trajet – malgré les cahots!

12. Des trains transformés en écoles mobiles

Voici un emploi inhabituel des trains. Des années 1920 aux années 1960, le Canada s’est servi des trains comme écoles mobiles pour les collectivités éloignées du nord de l’Ontario. Les enfants se rendaient comme ils pouvaient jusqu’à l’arrêt du train et s’y installaient pour cinq jours d’apprentissage intensif. On leur donnait des devoirs à faire pendant les six semaines qui s’écouleraient avant le retour de l’école roulante. D’autres trains avaient un cabinet de dentisterie tout équipé pour que les habitants du nord puissent faire obturer leurs caries.

13. Les trains toujours aussi utilisés au quotidien

De nos jours, le train de banlieue et le métro font partie du quotidien d’un nombre incalculable de citadins – notamment les 10,35 millions qui, en moyenne, empruntent chaque jour le réseau souterrain le plus fréquenté de la planète à Pékin.

Pendant ce temps, aux États-Unis, des entreprises privées travaillent sur un train appelé Hyperloop qui circulerait dans un tube sans résistance de l’air pour le ralentir. C’est possible en théorie, mais le confort et la rentabilité ne sont pas garantis.

