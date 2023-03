Les meilleurs romans d’Agatha Christie pour amateurs de romans policiers

Agatha Christie est surtout célèbre pour ses 66 romans policiers et ses 14 recueils de nouvelles, mais aussi pour ses pièces de théâtre, dont La Souricière, qui détient le record mondial de temps passé à l’affiche. Ils étaient dix est reconnu comme son roman qui a eu le plus grand succès.

Consacrée reine du roman policier et experte en mystère, Agatha Christie fait partie des auteurs de romans policiers les plus emblématiques. C’est aussi la romancière la plus vendue de tous les temps. (Seuls Shakespeare et la Bible la devancent, peut-on lire sur son site web officiel…) Mais, certains de ses romans sont meilleurs que les autres. Voici les 12 meilleurs titres de son œuvre, qui ont en commun:

1. Ils étaient dix

Date de sortie: 1939

Il s’agit du roman d’Agatha Christie le plus populaire, et l’un des préférés de l’autrice, selon sa liste publiée en 1972. Ils étaient dix raconte l’histoire de 10 étrangers regroupés dans Soldier Island. Ils sont tous les invités d’un hôte mystérieux qui, comble du suspense, ne se montre jamais. L’intrigue se corse lorsqu’un des invités meurt, et que les autres commencent à se soupçonner entre eux. Y a-t-il un meurtrier dans le groupe? Et si oui, quelle sera sa prochaine victime? Ce roman captivant a rendu Agatha Christie célèbre, et a été adapté au cinéma en 1945. Un roman parfait pour une nuit sombre et orageuse, ou en audio pour vous garder en alerte lors d’un long trajet en voiture.