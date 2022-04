12 faits à connaître sur le Cinco de Mayo

Les présidents George W. Bush et Barack Obama ont tous deux profité du Cinco de Mayo pour créer des liens avec la communauté hispanique . Notamment, par la tenue de célébrations et de réceptions (en invitant des membres du gouvernement, des vedettes hispaniques et des ambassadeurs mexicains à la Maison-Blanche) ainsi que pour promouvoir la réforme de l’immigration. En 2016, Barack Obama a reçu 500 invités; le repas servi avait été préparé par le chef vedette Johnny Hernandez de San Antonio et accompagné de la musique du groupe pop mexicain Maná. Le vice-président Mike Pence a pour sa part organisé la célébration du Cinco de Mayo à la Maison-Blanche en 2017. Vous serez surpris d’apprendre que ces choses ont été bannies de la Maison-Blanche par les présidents!

Façons appropriées et appropriation

Selon les experts, il existe des façons appropriées et respectueuses de souligner le Cinco de Mayo, et celles-ci n’incluent pas de porter un sombrero et une fausse moustache ou d’en faire une journée de beuverie. Pour célébrer la culture et le patrimoine impressionnants mexicains, ils suggèrent plutôt de déguster de véritables mets mexicains, de consommer des margaritas avec modération et très certainement d’écouter de la merveilleuse musique mexicaine. On vous invite donc à tester cette délicieuse recette de tortillas de boeuf effiloché à la mexicaine.