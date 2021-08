18 messages cachés dans ces logos bien connus

1 / 19

RD.COM, AVEC L'AUTORISATION DES MARQUES

Connaissez-vous les messages cachés de ces logos?

À titre de consommateurs, nous voyons sans arrêt des logos. Vous vous promenez avec celui de Tim Hortons sur votre gobelet de café, par exemple. Les logos sont partout, mais ne les avez-vous jamais observés de près? Vous pourriez avoir des surprises.

Il s’avère que de nombreuses entreprises y cachent des messages. On parle de Starbucks, d’Amazon et même de FedEx, qui ont défini stratégiquement leurs logos pour transmettre ingénieusement des messages relatifs à leurs produits et leurs valeurs. Les logos peuvent inciter inconsciemment à l’achat, ce qui explique en partie qu’il y en ait autant qui soient en rouge. Voyons cela de plus près…

