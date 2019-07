10 raisons magiques de visiter l’Irlande

4 / 10 Pecold/Shutterstock Revivez l’histoire à chaque détour Dans un pays aussi vieux et riche en histoire que l’Irlande, les visiteurs ont l’embarras du choix quand il s’agit de sites d’intérêt historique. Un de ces sites, Brú na Bóinne dans le comté de Meath, est plus ancien que Stonehenge en Angleterre et les pyramides de Gizeh en Égypte. Ce site néolithique composé de sanctuaires circulaires, de menhirs et de chambres funéraires construites autour de 3 200 av. J.-C. est mis en valeur par plusieurs tombeaux aux longs couloirs : Knowth, Dowth et Newgrange. Grandement populaire à longueur d’année, Brú na Bóinne obtient une attention supplémentaire pendant le solstice d’hiver. En décembre, un rayon de soleil perce à travers une ouverture mystérieuse dans le tumulus de Newgrange et illumine la chambre funéraire durant quelques brèves minutes. Par conséquent, de nombreux touristes affluent à Newgrange pour saluer l’aube de chaque solstice et une loterie annuelle est tenue pour gagner le droit d’accéder à l’intérieur du tombeau. Le mystère vous effraie autant qu’il vous attire? Vous devez visiter ces 25 monuments les plus mystérieux au monde.

Embrassez des paysages à couper le souffle Vierges et magnifiques, les paysages de l'Irlande sont incomparables. West Cork, Dingle, Galway, l'anneau du Kerry : la liste des lieux dignes des cartes postales est infinie. Un de ces pittoresques sites est le Rock of Cashel (également connu sous le nom de rocher de Saint-Patrick) dans le comté de Tipperary. Datant des 12e et 13e siècles, cette redoutable forteresse se glorifie d'une tour ronde, d'une cathédrale et d'une chapelle renfermant d'inestimables trésors de l'art celtique et de l'architecture médiévale. La légende dit que c'est là qu'au 5e siècle, Saint-Patrick a converti le roi Aengus de Munster au christianisme.