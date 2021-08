Une soirée tout en couleurs aux Grands Feux du Casino

Nora Merola

Cette été, la pandémie n’aura pas eu raison sur les Grands Feux du Casino du Lac-Leamy, qui présentent du 7 au 21 août deux semaines d’activités: Légendes de feux et Superhéros, proposées en alternance par la firme Royal Pyrotechnie. L’événement affiche toutefois complet depuis plusieurs semaines. Les Grands Feux jouissent d’une excellente réputation au pays, mais aussi à l’international et fait partie du circuit international des feux d’artifice synchronisés à une trame sonore, avec un volet compétitif.

Pascal Isambert

Sélection.ca a assisté à la thématique des Superhéros: un pur plaisir de se retrouver, par un beau soir d’été, sur la terrasse du magnifique Musée canadien de l’histoire, située sur la rive nord de la rivière des Outaouais. À la nuit tombée, le spectacle ne pouvait trouver meilleur panorama que les bâtiments situés sur l’autre rive – notamment le Parlement d’Ottawa – qui évoquent une part importante de l’histoire de la capitale nationale. Le spectacle commence sur une explosion de couleurs féériques, soutenues par une musique de circonstance et par des citations inoubliables de superhéros.

Les Grands Feux du Casino du Lac-Leamy

Sur le site de l’événement, on peut également profiter d’une nouvelle installation multimédia intitulée Îlot de chaleur. Un feu de joie composé d’ampoules qui prend vie et s’active sous l’effet de la chaleur humaine: en dansant ou en sautant autour de l’œuvre, les visiteurs attisent les braises, stimulant les flammes qui montent et virevoltent tout en lumière et en musique. Magique!

À l’aube de son 25e anniversaire – qui sera souligné en 2022, et on a déjà hâte! – la firme de divertissements Les Fondateurs, nouvellement responsable du déploiement de l’événement, souhaite amener les Grands Feux à un niveau international au fil des ans. En tant que médias invité, Sélection.ca a eu la chance de visiter le site et les installations des feux d’artifices du 14 août: une organisation impressionnante de logistique et d’ingéniosité, où tout est calculé non seulement pour un spectacle parfait, mais pour une sécurité absolue.

Nora Merola

Bien qu’il affiche complet, nous levons notre chapeau à cet événement qui accueillera 20 000 personnes en tout pour la durée des Grands Feux, en respectant les consignes de sécurité sanitaire.

Toutefois, vous pouvez profiter d’une expérience virtuelle en visitant XFEU, une plateforme interactive créée par l’agence Cinco. L’expérience numérique permet de découvrir l’envers du décor de spectacles pyrothechniques. XFEU – une innovation que la pandémie à suscitée mais qui lui survivra – est accessible via le téléphone intelligent, la tablette et l’ordinateur. On y découvre une foule d’activités relatives à l’événement, tels la série web Les Artificiers ou des concours. C’est également à cette adresse qu’une boutique en ligne, de nouveaux jeux et de nouveaux contenus seront dévoilés pour le 25e anniversaire en 2022!

Pour profiter pleinement votre séjour, l’idéal est de rester quelques jours pour mieux découvrir les nombreuses activités de la région. Situé à quelques kilomètres du site des Grands feux, l’hôtel Hilton du Lac-Leamy est l’endroit tout indiqué pour un séjour tout confort et des services de qualité, que l’on soit de Montréal ou Vancouver (ou d’ailleurs…).

On surveille les dates pour l’édition spéciale du 25e anniversaire qui aura lieu en 2022!