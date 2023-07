Road trip à travers le temps

3 / 11 Kiss Cat / Shutterstock.com Alberta: Aventures préhistoriques Avant de vous rendre à Drumheller, qui vous ramènera à l’époque des dinosaures, commencez par commander un plat au Marv’s Classic Soda Shop, un café-restaurant de style années 1950, à Black Diamond. Situé à 65 km au sud de Calgary, au pied des Rocheuses, il se trouve certes dans la mauvaise direction – Drumheller est au nord-ouest de Calgary –, mais un repas dans ce lieu empli de nostalgie saura vous combler pour les deux heures de route jusqu’à Drumheller. Tourisme Alberta; Alberta Travel ; Tourisme Alberta C’est là que vous trouverez le plus d’activités liées aux dinosaures. Vous saurez que vous êtes arrivé au bon endroit lorsque vous apercevrez le plus grand dinosaure du monde – un tyrannosaure de huit étages en fibre de verre et acier. Mais le joyau de ces lieux est le célèbre musée Royal Tyrrell. Il se targue de posséder plus de 800 fossiles et la plus grande exposition de squelettes de dinosaures entiers au monde. Avant de quitter Drumheller, promenez-vous sur le sentier des Hoodoos. Ces phénomènes géologiques sont de hautes colonnes de grès formées par des millions d’années d’érosion. À environ 160 km au sud-est se trouve le parc provincial Dinosaur, un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Dans ces badlands pittoresques, on a jusqu’ici mis au jour le squelette de plus de 35 espèces de dinosaures âgés de 75 millions d’années, et on y a fait des découvertes parmi les plus importantes sur les fossiles de cette époque. Vous pourrez même retrousser vos manches et participer à des fouilles guidées. Le parc provincial Dinosaur fait d’ailleurs partie de notre liste des meilleurs endroits pour voir des fossiles de dinosaures dans chaque province!

4 / 11 EB Adventure Photography / Shutterstock.com Saskatchewan: Vestiges et traditions autochtones En Saskatchewan, vous découvrirez de vibrantes premières nations aux traditions vieilles de milliers d’années. Le meilleur endroit pour commencer à explorer ce land of the living skies, comme indiqué sur les plaques d’immatriculation, est Saskatoon. Les expositions de la galerie d’art Remai Modern donnent le ton: ancrées dans le territoire, elles présentent diverses formes de points de vue autochtones sur les grandes plaines, jusqu’aux magnifiques et complexes ouvrages de perles des Métis. Juste au nord, se trouve le Wanuskewin Heritage Park, un remarquable centre culturel où l’on peut assister à des danses au tambour et des représentations de violon traditionnel métis. Si vous avez le temps, réservez un dîner Han Wi Moon dans le parc. Il s’agit d’un repas de plusieurs services qui puise aux traditions culinaires des premières nations et qui est servi sur un promontoire surplombant une rivière. Des contes autour du feu terminent la soirée. À environ 45 min au nord se trouve le musée régional de Duck Lake, où vous pourrez admirer des expositions de photographies et des témoignages historiques de première main, tant du point de vue des pionniers que des peuples autochtones. Une tour de sept étages donne accès à une vue panoramique. Tourisme Saskatchewan Environ 30 min plus loin, le lieu historique Batoche a été un champ de bataille clef de la résistance du Nord-Ouest – une révolte de Métis et d’autochtones contre le gouvernement canadien, qui a duré cinq mois. Des guides y font découvrir l’histoire des Métis du XIXe siècle dans la région, la vie de ses chefs Louis Riel et Gabriel Dumont, la bataille de 1885 et ses répercussions. Et si vous désirez observer le plus grand troupeau de bisons en liberté dans leur territoire d’origine, il suffit d’un petit détour par le parc national de Prince Albert. Découvrez ensuite les 20 meilleurs endroits et attractions touristiques au Canada.