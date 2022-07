Les sheds panoramiques de la région du Haut-Saint-François

Le circuit des sheds panoramiques est une belle façon de découvrir la région du Haut-Saint-François et ses paysages à couper le souffle.

Circuit des sheds panoramiques

Tout en parcourant les plus beaux paysages de l’Estrie, ce parcours de 150 kilomètres composé de sheds panoramiques vous permet également de découvrir l’histoire de la région. Il s’agit d’une excellente idée d’activité pour la saison estivale, qui plaira autant aux adeptes de promenades en voiture qu’aux historiens en herbe.

Initié par le Centre de développement local du Haut-Saint-François, le circuit des sheds panoramiques met en valeur les paysages uniques et encourage le tourisme de la région.

Le shed panoramique, une innovation à découvrir

Un «shed» est un petit bâtiment, en bois ou en métal, avec une toiture à redans. En d’autres mots, il s’agit d’un petit abri. Les sheds de ce circuit sont tous construits en bois de conifère, avec un toit en métal. Ils servent à accentuer l’effet de la nature sur le circuit. Ils sont aussi conçus pour s’intégrer de façon harmonieuse à l’environnement.

Les sheds panoramiques de ce circuit servent d’observatoires, pour permettre aux visiteurs de profiter de vues incroyables sur la région. À l’origine, ces petits établissements furent surtout construits pour protéger le matériel agricole.

De la municipalité de Weedon jusqu’à la ville de Saint-Isidore-de-Clifton, ce parcours propose huit destinations pour découvrir la région. Chaque shed propose une thématique différente pour expliquer son histoire. Certains datent des Premières Nations, d’autres proviennent de l’époque de la Nouvelle-France ou du régime britannique.

On retrouve quelques sheds au Parc national du Mont-Mégantic, comme le shed de la Patrie et le shed de la Hampden. On peut y admirer un mont, une vallée ou encore une rivière de l’Estrie.

En plus de profiter des paysages du Haut-Saint-François, vous découvrirez des artistes de la région. Les œuvres de la poète Éva Sénécal et des artistes Denis Palmer et Jeannine Bourret sont installées parmi les différents sheds du parcours.

Une carte de l’itinéraire est disponible sur le site Web du circuit des sheds panoramiques. Il y en a aussi sur les lieux pour permettre au visiteur de se situer géographiquement. Sur le site Web, vous avez accès à une présentation de chaque shed, avec leurs coordonnées géographiques et les attraits touristiques accessibles à proximité.

