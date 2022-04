Décrocher et recharger ses batteries à StoneHaven le manoir

Courtoisie StoneHaven le manoir

Niché au cœur des Laurentides dans la jolie ville de Sainte-Agathe-des-Monts, ce joyau d’hôtellerie, qui propose une vue imprenable sur la région et le Lac-des-Sables, est situé à seulement une heure de Montréal. Sa récente alliance à la grande famille Relais & Châteaux permet à cet établissement de prestige une reconnaissance à l’international, tant pour son excellence au niveau de l’hébergement – avec des chambres et suites remarquables – que de sa cuisine gastronomique exceptionnelle. Séjourner au manoir, c’est vivre une expérience ultime, basée sur une conception de l’Art de vivre unique et incomparable; là où l’atmosphère est propice à la détente et au ressourcement.

Dès l’arrivée au manoir, on est pris en charge: on s’occupe de nos bagages, on nous fait faire le tour du propriétaire et on nous informe des activités disponibles sur les lieux. Ce qu’on aime particulièrement, c’est l’ambiance cossue et très anglaise qui règne au manoir: on se croirait propulsé dans une autre époque. Pendant que nos bagages sont montés à la chambre, la majordome de jour nous accueille à son bureau, nous offre un verre d’eau et nous présente le récapitulatif de notre séjour: réservation pour le souper, le déjeuner, le massage. On se sent à l’aise, dans l’atmosphère chaleureuse de ces lieux prestigieux, dans l’une des 34 chambres douillettes du manoir.

L’expérience est différente selon la saison. En hiver, on y va pour recharger ses batteries en profitant de la beauté du paysage blanc, du spa, des pistes de ski de fonds et de raquettes. De sa chambre, admirer la vue panoramique sur le Lac-des-Sables et les montagnes en arrière-plan est une expérience en soi. C’est d’ailleurs une destination tout indiquée pour les couples, qui partageront les plaisirs d’un repas exquis, les bienfaits d’un bon massage suivi d’un moment à deux au jacuzzi et au bain vapeur.

Ensuite, on profite de l’après-midi pour entreprendre une excursion idyllique en montagne: le choix est vaste sur les quelque 25 kilomètres de pistes de ski de fond et de raquettes, qui se transforment en autant de sentiers pédestres à la belle saison. En été, on admire le jardin à l’italienne et on profite de la piscine.

Un chef aux cuisines

Plusieurs choses différencient StoneHaven des autres hôtels qui offrent un service de restauration et de détente. Ce n’est pas seulement le service d’une qualité supérieure, c’est tous les détails ajoutés qui offrent une valeur ajoutée à notre séjour. Au restaurant, le chef français Éric Gonzalez crée de délicieuses associations culinaires, en mariant des produits frais et locaux aux spécialités classiques du Sud de la France, son pays natal. Installé au Québec depuis plus de 20 ans, le chef Gonzalez est passé par plusieurs restaurant prestigieux avant d’aboutir dans ce petit coin de paradis des Laurentides: des Enfants Terribles au restaurant de l’hôtel Saint-James en passant par l’Atelier Joël Robuchon au Casino de Montréal. Pour ne nommer que ceux-là.

Bien que la réputation du chef ne soit plus à faire, chaque assiette servie au restaurant du manoir est une œuvre d’art en soi, que l’on n’ose entamer tellement c’est beau. On se délecte d’abord en la savourant des yeux, pour ensuite laisser ses papilles gustatives découvrir ce que notre imagination nous avait suggéré. Le restaurant du manoir propose un menu à la carte, un menu 5 services et un menu 8 services. Nous avons essayé le menu 8 services et ce fut comme faire durer le plaisir du repas pendant trois heures: chaque assiette devient une surprise que l’on attend avec appétit. Que dire de l’accord mets-vin concocté par le sommelier et présenté au moment où l’assiette est servie (ça fait partie des détails ajoutés dont nous parlions plus haut…). Nous avons goûté des vins de France, de Niagara, d’Alsace et d’Espagne, chacun judicieusement choisi.

Un détour par la maison de beauté

Pour le massage, on se prépare à la chambre: on enfile un peignoir pour se rendre à la maison de beauté Félix Forrest, située en face du jacuzzi et pas très loin du hammam. La jolie maison blanche est dotée de plusieurs pièces: salle de massage privée, douche, sauna et salle de beauté pour les soins esthétiques.

Après le massage, on prend sa douche et l’on termine l’expérience détente dans le jacuzzi, puis pourquoi pas dans le hammam – bain vapeur. Au moment de la visite, un deuxième hôtel, plus petit que le manoir, était en rénovation. Il offrira 17 chambres supplémentaires.

Randonnée, raquette ou ski de fond

Lieu de calme et de ressourcement entre tous: le bois est si vaste que nous n’avons croisé personne. Au retour, la perspective de se détendre dans le spa – avant ou après le repas gastronomique – est rassurant et procure un sentiment de bienveillance qui est le bienvenu. Une pause au milieu de nos vies bien occupées, au-delà du stress de la pandémie et du confinement. Un séjour de pur bonheur, à n’avoir rien d’autre à faire que d’apprécier les bonnes choses suggérées par le manoir. Jouer aux échecs, lire, faire un jeu de société: il y a tant de place en ces lieux que chacun peut trouver un endroit tranquille où s’adonner à son passe-temps préféré.

Dans la salle panoramique du troisième étage du manoir – où l’on bénéficie de la plus belle vue sur le Lac-des-Sables et la région – le visiteur peut regarder plusieurs photos datant de l’époque de monsieur Gibbons.

Il était une fois un Montréalais qui fit fortune…

On ne peut parler de StoneHaven le manoir, sans faire un brin d’histoire, qui ajoute à la distinction des lieux et procure cette atmosphère respectable au charme ancien. Au début du XXe siècle, l’homme d’affaires montréalais Douglas Lorne Mc Gibbon fait fortune dans l’industrie du caoutchouc. Frappé par la tuberculose, il doit quitter la ville et c’est en cherchant un endroit propice pour créer un sanatorium au Québec qu’il découvre Sainte-Agathe des Mont, située à 400 mètres d’altitude. C’est le lieu tout indiqué. Monsieur McGibbon quittera Montréal et fera construire son manoir, face au Lac-des-Sables, mais sur la rive opposée du sanatorium – aujourd’hui un pavillon des services administratifs de l’hôpital de Sainte-Agathe-des-Monts. La construction du manoir – dans le style écossait cher à monsieur Gibbons – durera environ quatre ans et comprendra des jardins, une maison d’invités, une écurie (aujourd’hui le théâtre des Patriotes), un poulailler et une serre.

Après la mort de monsieur Gibbons, le manoir sera utilisé par une congrégation religieuse jusqu’au milieu des années 1990. Ensuite, on essaiera sans succès de lui donner d’autres vocations. Tombé dans l’oubli, le manoir retrouve ses lettres de noblesse lorsque le promoteur immobilier Georges Coulombe en fait l’acquisition en 2015. L’hôtel ne pouvait trouver meilleur propriétaire: conservateur et modernisateur, monsieur Coulombe investit dans la restauration de bâtiments patrimoniaux. Les rénovations dureront un peu plus de trois ans et Stonehaven Le Manoir verra le jour en 2019. Depuis son acquisition par le propriétaire actuel, le manoir a été complètement transformé pour retrouver l’âme et l’esprit de début, tout en offrant le confort moderne du XXIe siècle.

L’aventure de StoneHaven Le manoir ne fait que commencer: bientôt une deuxième salle à manger dans l’actuelle salle de bal – avec sa cuisine adjacente – pour les repas à la carte. L’actuelle salle à manger et la véranda seront réservées aux repas de 5 ou de 8 services. L’extension au manoir qui comportera 17 chambres supplémentaire, située plus près de la montagne (dans la bâtisse occupée autrefois par les religieuses au temps des pères Oblats. Ainsi, de nombreux ajouts pour renforcer l’expérience de l’art de vivre. Après un séjour inoubliable entre ces murs de pierres anciennes et d’atmosphère British, on a envie d’y revenir. En automne, peut-être? Les couleurs doivent être magnifiques, devant un délicieux repas.

