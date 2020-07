9 astuces pour moins transpirer en été

NOMAD/GETTY IMAGES

Porter des vêtements amples pour éviter la surchauffe

Bien que cela puisse sembler évident, l’un des moyens les plus simples de ne pas transpirer est de rester au frais. «Comme la transpiration est déclenchée par la chaleur, la façon la plus simple d’éviter la transpiration est d’éviter la surchauffe», explique Ginsberg. «Cela inclut le port de vêtements légers et amples, qui permettent au corps de respirer, ainsi que la recherche d’environnements ombragés ou climatisés.» Recherchez les tissus qui favorisent la circulation de l’air, tels que le coton ou le lin, et évitez les tissus tels que le nylon, le polyester ou le denim.

«Les vêtements sans manches et notamment les robes vous garderont bien plus au frais que les vêtements occlusifs et chauds», explique Nikhil Dhingra. «Permettez également à vos pieds de respirer, car des pieds gardés au frais réduisent efficacement la température globale de votre corps. Évitez donc les chaussettes épaisses et les chaussures volumineuses pendant les mois d’été», conseille-t-il.

