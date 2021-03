Régime grec : notre plan méditerranéen en 7 jours

1 / 8

Notre plan méditerranéen en 7 jours

Même si on semble depuis quelques années avoir «découvert» ses mérites, le régime grec n’a rien de très nouveau. Il remonte en fait aux années 1950, quand le médecin américain Ancel Keys a lancé une étude qui a duré des décennies pour comparer les habitudes alimentaires et la santé cardiaque dans sept pays différents. Il a découvert que le casse-croûte traditionnel des Grecs, des Italiens, des Espagnols et de quelques pays voisins leur offrait une assez bonne protection contre maladies cardiaques – et c’est ainsi que le régime méditerranéen, à base grains complets, de noix, de poissons et d’huile d’olive a vu le jour. Plus de 60 ans après, les experts en chantent encore les louanges. «Le régime méditerranéen offre une protection contre presque toutes les maladies chroniques qui affectent les Nord-Américains, assure la diététicienne Rosie Schwartz. Il est bénéfique dans la lutte contre le diabète, les maladies cardiaques et le cancer. Et la recherche montre en plus que le régime méditerranéen permet de vivre plus sainement, car il est associé à une meilleure longévité.» De nouvelles études établissent que ses effets bénéfiques sur la santé ne cessent de se multiplier. Une étude parue en septembre dernier indiquait même qu’il pourrait réduire le risque de cancer du sein.

Pour vous initier au régime méditerranéen et manger santé, il vous suffit de suivre pendant 7 jours notre plan et nos conseils approuvés par une diététicienne.