Que vous réserve l’horoscope chinois pour 2020?

L’an 2020 vous apportera de nouveaux projets et de nouvelles occasions de succès. Mais selon l’horoscope chinois, votre signe astrologique chinois est-il en phase avec vos défis?

DAN HANSCOM/SHUTTERSTOCK

Les clés de l’astrologie chinoise

Nous sommes nombreux à connaître les 12 signes du zodiaque chinois: Rat, Bœuf, Tigre, Lapin, Dragon, Serpent, Cheval, Chèvre, Singe, Coq, Chien et Cochon. Mais nous connaissons moins les principes de l’astrologie chinoise. Celle-ci répond à l’ordre naturel de l’univers, représenté par les cinq éléments – Bois, Terre, Eau, Feu et Métal – qui influent sur notre signe zodiacal.

Les Chinois croient aussi en une dualité menant à l’harmonie et à l’équilibre, selon le principe du Yin et du Yang: deux forces opposées, mais complémentaires, symbolisées par le féminin obscur et le masculin lumineux. L’union de ces symboles et de ces énergies constitue votre être. Célébrez le Nouvel An chinois à Hong Kong avec ces traditions extravagantes du jour de l’an.