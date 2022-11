Voici comment larmes affectent le corps et l’esprit (et pourquoi pleurer est bon pour la santé)

franckreporter/Getty Images Pleurer stimule l’humeur Vous pourriez être porté à croire que vous vous sentirez mieux après avoir pleuré si ça soulage votre stress – et il arrive parfois que ce soit le cas. «Dans le cadre de sondages, environ deux tiers des gens déclarent généralement se sentir mieux après avoir pleuré, affirme Jonathan Rottenberg, professeur de psychologie à la University of South Florida. C’est toutefois probablement parce qu’ils en surestiment les bienfaits ou se trompent dans leurs souvenirs. Car, quand nous provoquons des pleurs dans un environnement contrôlé en laboratoire, ce n’est pas clair si les gens se sentent mieux après avoir pleuré. Alors, oui, pleurer stimule notre humeur, mais pas autant que ce que nous le pensons.» La façon dont les autres réagissent à nos larmes constitue l’un des facteurs les plus importants pour déterminer comment nous nous sentons ensuite. C’est ce qu’affirme le spécialiste des larmes de renommée internationale Ad Vingerhoets, auteur de Why Only Humans Weep et professeur de sciences comportementales et sociales à la Tilburg University, aux Pays-Bas. «S’ils sont compréhensifs et vous apportent leur aide, il est beaucoup plus probable que vous vous sentiez mieux. Alors que s’ils vous ridiculisent, vous vous sentiez probablement embarrassé. Dans de nombreux cas, être de meilleure humeur après avoir pleuré est donc la conséquence d’avoir reçu un soutien émotionnel et du réconfort.» Savez-vous qu’être une boule d’émotions est l’un des symptômes du stress? Voici les 8 symptômes peu communs du stress.



Pleurer vous fait parfois sentir encore plus mal Pleurer au mauvais endroit et au mauvais moment ou devant des personnes qui réagissent négativement à vos larmes peut assurément vous faire sentir encore plus mal. «Pleurer chez soi ou en compagnie d'amis compatissants est sain alors que le faire au travail pourrait être considéré comme inapproprié», explique la Dre Judith Orloff, auteure du livre The Empath's Survival Guide: Life Strategies for Sensitive People. En outre, bien que pleurer puisse nous faire sentir mieux avec le temps, des études démontrent que ses effets immédiats peuvent en fait détériorer notre humeur. «Dans le cadre d'une étude en laboratoire où des participants regardent un film triste, ça prend un certain temps avant qu'ils ne se sentent mieux après avoir pleuré, rapporte le Dr Vingerhoets. Immédiatement après le visionnement du film triste, les participants ont fait état d'une détérioration de leur humeur. Mais 20 minutes et, surtout, 90 minutes plus tard, ceux-ci ont rapporté que leur humeur était meilleure qu'avant de voir le film.» Ça prend donc un peu de temps avant que les effets bénéfiques de pleurer agissent sur l'humeur.