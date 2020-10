6 / 7

HEDGEHOG94/SHUTTERSTOCK

Prendre le temps d’en parler

Si s’adapter grâce à la tristesse n’est pas un processus délibéré, comment être certain de le traverser tout de même?

La façon la plus simple d’être triste est de prendre le temps de parler avec des amis ou votre famille de ce qui vous manque. Le but est de rendre hommage à la place que l’absent – qu’il s’agisse d’une personne, d’un événement ou d’une situation – tenait dans votre vie. Si vous ne résistez pas, vous ressentirez de la tristesse et vos yeux se rempliront de larmes.

Une autre manière de puiser dans la tristesse est de passer par un «terrain de jeu émotionnel». C’est ainsi que les Grecs anciens décrivaient le temps passé à apprécier l’art comme moyen d’accès à nos émotions. Cela consiste à écouter un morceau de musique, à lire de la poésie ou à regarder un film qui vous pousse à songer à votre propre situation.