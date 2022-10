La vraie raison qui explique la boule dans la gorge quand vous êtes sur le point de pleurer

Lolostock/Shutterstock

Cette boule dans la gorge…

C’est peut-être à cause du stress. C’est peut-être aussi à cause d’un film du genre à faire pleurer que vous détestez aimer ou encore à cause de quelqu’un qui vous a forcé à regarder le vidéoclip le plus triste de tous les temps. Indépendamment de la cause, nous sommes tous familiers avec cette sensation de boule dans la gorge qui se manifeste quand nous sommes submergés par l’émotion. Cela se produit habituellement quand nous sommes tristes, mais tout sentiment affligeant peut produire le même effet.

Alors, qu’est-ce qui cause cette sensation? Je ne m’y connais pas trop en science, mais je suis pas mal certaine que les émotions ne peuvent pas spontanément créer une boule de tissus qui grossit dans l’œsophage et rapetisse au fur et à mesure que les émotions se dissipent.

Ce qu’en dit la science

Ce qui est vrai, selon la science. La boule que vous sentez n’est en fait pas une boule, mais plutôt la sensation de muscles opposés dans votre gorge – spécifiquement la glotte qui est l’ouverture entre vos cordes vocales – qui se livrent un combat.

Examinons le système nerveux pour en comprendre le fonctionnement. La partie du système nerveux qui traite avec le stress est le système nerveux autonome, lequel contrôle le réflexe de lutte ou de fuite. Lors d’une situation stressante, il sollicite un plus grand apport d’oxygène aux muscles qui en ont besoin. Pour y parvenir, nous commençons à respirer plus rapidement et la glotte se dilate pour laisser l’air pénétrer complètement. Mais les situations tendues nous font aussi avaler ou retenir notre respiration pour refouler nos sanglots. Le problème, c’est que ces actions requièrent de fermer la glotte et font en sorte que d’autres muscles se contractent. Étant donné que différents muscles essaient d’ouvrir ou de fermer la glotte en même temps, il en résulte une sensation d’avoir avalé une balle de golf.

En plus de créer une «boule» dans votre gorge, pleurer renforce votre corps et votre esprit. Et comme ça vous fait tout simplement sentir mieux, ne vous sentez donc pas mal à l’aise de verser quelques larmes. Découvrez ensuite les plus grands mystères non résolus du corps humain.

Inscrivez-vous à notre infolettre pour recevoir de l’information fiable sur la santé! Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!