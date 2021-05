Comment devenir plus souple en une semaine grâce à ces étirements

5 / 8

Plus souple le jeudi

Étirement de rotation allongé – 5 répétitions de chaque côté

Allongez-vous sur le côté, genoux pliés et bras tendus devant vous. Levez un bras et ramenez-le vers l’arrière jusqu’à ce qu’il touche le sol de l’autre côté et que le haut de votre dos soit à plat contre le sol. Tenez cinq secondes et répétez cinq fois, puis recommencez de l’autre côté.

Cet étirement devrait soulager les muscles tendus du dos et la douleur (vous devez auparavant obtenir le feu vert de votre médecin, bien sûr).

N’hésitez pas à combiner ces exercices avec ces remèdes et étirements efficaces contre les maux de dos.