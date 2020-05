Covid-19: les étudiants disent ne pas avoir la tête aux études… Qu’en dit la science?

CandyBox Images/Shutterstock

Quand l’émotion gruge l’attention

Les chercheurs ont longtemps pensé que le traitement des émotions par l’amygdale ne dépendait pas de ressources attentionnelles de la mémoire de travail. Cependant, des données s’accumulent en faveur de l’hypothèse contraire, indiquant que les circuits reliant l’amygdale et le cortex préfrontal jouent un rôle important dans la discrimination entre les informations pertinentes et non pertinentes pour l’activité en cours.

Par exemple, on a découvert que les stimuli émotionnels interféraient dans la réalisation d’une tâche en mémoire de travail d’autant plus qu’ils étaient peu pertinents pour celle-ci. De plus, lorsque la charge cognitive liée à la réalisation de la tâche augmentait (c’est-à-dire lorsque la tâche nécessitait plus de ressources cognitives), l’interférence des stimuli émotionnels non pertinents pour la tâche augmentait également. Il semblerait donc que plus une tâche exige de l’effort cognitif et de la concentration, plus nous sommes distraits facilement.

De nombreuses recherches sur l’anxiété réalisées par le psychologue Michael Eysenck et ses collègues vont dans le même sens. Elles démontrent que les personnes anxieuses allouent préférentiellement leur attention aux stimuli associés à la menace, sans lien avec la tâche en cours. Ces stimuli peuvent être internes (des pensées inquiétantes) ou externes (des images perçues comme menaçantes).

C’est aussi le cas de l’inquiétude, c’est-à-dire de l’expérience répétée de pensées apparemment incontrôlables concernant d’éventuels événements négatifs. Aussi bien l’anxiété que l’inquiétude gruge l’attention et les ressources cognitives de la mémoire de travail entraînant une baisse des performances cognitives, en particulier pour les tâches complexes.

D’autres recherches indiquent que le sentiment de fatigue mentale augmente lorsqu’on réalise une tâche en s’efforçant de ne pas répondre à des sollicitations extérieures. Il a ainsi été proposé que la fatigue mentale est une émotion particulière, qui nous indiquerait que nos ressources mentales sont en train de s’épuiser.

Dans l’ensemble, ces recherches suggèrent que nous épuisons nos ressources attentionnelles pour… éviter d’accorder de l’attention aux informations non pertinentes, mais émotionnellement chargées! On comprend mieux maintenant pourquoi il est si difficile – et épuisant – de s’empêcher de prendre ses courriels pendant la lecture d’un texte scientifique, de passer du courriel à Facebook et de Facebook à la page Covid-19 de Radio-Canada, lorsque nous sommes inquiets au sujet de la courbe ou du bilan des victimes dans les CHLSD.

