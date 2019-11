12 choses que les hommes doivent savoir sur la violence conjugale

9 / 13

Il existe de nombreux types de violence

Selon la National Domestic Violence Hotline, tout le monde devrait savoir que la violence conjugale est plus que de la violence physique. C’est de la violence psychologique, sexuelle, financière et qui minimise même ladite violence. «Tout type d’atteinte à l’espace privé ou au bien-être est de la violence», confirme Ruth Glenn, présidente-directrice générale de la National Coalition Against Domestic Violence (NCADV).

