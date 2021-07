9 symptômes d’ovulation que vous pourriez manquer

Il peut devenir difficile de boutonner ses pantalons lorsqu’arrive cette période du mois; vous pouvez blâmer la même hormone qui est responsable de la sensibilité des seins. La hausse du niveau de progestérone incite non seulement les seins à conserver l’eau, mais le reste du corps aussi, dit la Dre Sasan. La rétention de fluides peut provoquer des gonflements inconfortables, en particulier dans la région abdominale. Si vous souffrez de gonflements, vous pouvez réduire les symptômes en limitant votre consommation de caféine et en mangeant votre plus gros repas en matinée, lorsque le système digestif est plus actif.

Hausse de la libido

Vous avez déjà remarqué une hausse de votre libido à un certain moment dans le mois? Il pourrait s’agir d’un des symptômes majeurs de l’ovulation. Une étude du journal Human Reproduction a démontré une hausse de 24% dans la libido de la femme lors des jours du cycle où elle est le plus fertile. Cette augmentation de la libido est attribuée à une hausse de l’estrogène et de la testostérone. Si vous voulez tomber enceinte, mission pour laquelle votre corps se prépare lors de l’ovulation, faites le suivi de votre cycle et gardez les dates clés et les symptômes en tête.