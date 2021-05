9 idées fausses sur l’exercice que vous entendez tout le temps

Ce n’est pas le cas. Le fait d’être plus actif bénéficiera à toute une gamme de maladies chroniques, y compris le cancer, les maladies cardiaques et les maladies pulmonaires obstructives chroniques. Soyez aussi actif que votre condition le permet, en visant 150 minutes par semaine d’activité modérée si possible. Si vous avez des besoins complexes en matière de santé, demandez l’autorisation médicale d’un médecin avant de commencer un nouveau programme d’exercices et demandez conseil à un physiothérapeute ou à un autre professionnel de l’exercice.

5 / 9

NDAB Creativity/Shutterstock

Je suis trop vieux pour faire de l’exercice

C’est faux. Il est prouvé que le vieillissement seul n’est pas une cause de problèmes majeurs avant d’avoir atteint vos 95 ans. Et la force, la puissance et la masse musculaire peuvent être augmentées, même à cet âge avancé. Idéalement, faites de l’exercice aérobique, de l’entraînement d’équilibre et du renforcement musculaire si vous avez 65 ans ou plus.

Pensez toutefois à éviter ces exercices qui sont une perte de temps d’après les professionnels.