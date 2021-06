Bonne nouvelle: la sieste stimule l’esprit!

Shutterstock/Olena Yakobchuk

En Chine, on tient la sieste quotidienne pour une saine habitude. Et une récente étude sur des aînés le confirme: les sujets qui faisaient régulièrement une sieste d’au plus deux heures dans l’après-midi ont obtenu des résultats significativement meilleurs à divers tests cognitifs évaluant des facultés comme le sens de l’orientation, le langage et la mémoire.

