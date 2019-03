13 choses à savoir sur le don de sang

Le don de sang est une ressource précieuse pour la médecine. Grâce à la générosité des donneurs, ce sont des milliers de patients qui recouvrent la santé. Mais pour donner son sang, certaines règles s’appliquent.

1 / 9

New Africa/Shutterstock

Ce qu’il faut pour être donneur

Vous êtes en bonne santé et pesez plus de 50 kg? Vous pouvez être donneur. Votre corps contient quelque 5 l de sang, et on en prélève environ 450 ml à la fois. On peut donner du plasma tous les 7 jours, des plaquettes tous les 14 jours et du sang toutes les 8 semaines.

Lisez le récit d’une mère qui a offert le corps de son fils à la science.