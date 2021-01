5 / 6

L’impression de culpabilité

Dans un de vos récents textes d’opinion, vous souhaitez l’abandon «des vieux récits», dont ceux des anciennes manières de revendiquer. Un de ces vieux récits est-il pour vous cette omerta autour de l’agression sexuelle?

La multiplication des voix dans mon livre défait déjà quelque chose. Parce que le problème de l’agression sexuelle, peu importe laquelle, c’est le silence qui l’entoure. Et cette injonction: ne dis rien, n’en parle pas… de même que le fait que les victimes ne sont pas crues. À cause de cette impression de culpabilité, on ne la raconte pas parce que la honte est grande. D’un autre côté, il y a toute une série d’agressions pour lesquelles on ne sait plus quel mot employer. Inconduite sexuelle? C’est un euphémisme, et ça laisse entendre que c’est l’écart de quelqu’un qui, normalement, se conduit correctement. Tout ça est beaucoup plus compliqué et souvent de l’ordre de l’intime. Une femme va-t-elle déposer une plainte à la police parce que son conjoint fait pression sur elle pour avoir des rapports sexuels tous les soirs? Une fille se met-elle à courir après des hommes qui l’ont insultée dans la rue? Sur la base de quoi dépose-t-on une plainte?

