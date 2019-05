Examen de la vue: 13 conseils de votre optométriste

5 / 13

Romaset/Shutterstock

Clignez des yeux souvent

Lorsque vous passez un examen oculaire, détendez-vous et clignez souvent des yeux. Si vous ne le faites pas, le film lacrymal à la surface des yeux commence à se déchirer, et il sera plus difficile pour vous de déterminer la lentille la plus nette.

