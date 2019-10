«Les deux tiers des patients qui souffrent d’épilepsie arrivent à maîtriser leurs crises par la médication», dit Ley Sander. Il existe plus de 20 médicaments pour cette maladie. Quand un patient ne répond pas à un traitement et que l’on peut identifier la zone du cerveau responsable de ses crises, la chirurgie est envisageable. «À la société d’épilepsie, nous avons été les premiers à recourir à une IRM fonctionnelle pour cartographier avec précision le cerveau afin de réduire les risques de l’opé­ration.» Soixante-dix pour cent des patients opérés – une intervention impliquant souvent la résection d’une partie du lobe temporal du cerveau – n’ont plus jamais de crise, et 20% verront le nombre de crises diminuer. Pour 10%, il n’y a aucune amélioration. Le cannabis à usage médical est prescrit pour l’épilepsie ainsi que pour ces autres affections courantes.

Evgeny Atamanenko/Shutterstock

Le progrès au service de la santé

Pour ceux qui connaissent une forme d’épilepsie grave, il est possible d’implanter un stimulateur dans le nerf vague, explique Ley Sander. Tout comme le pacemaker régule le rythme cardiaque, l’appareil situé dans le cou enverra des impulsions électriques pour prévenir une crise quand elle s’annonce.

Mais Ley Sander trouve le séquençage du génome encore plus prometteur. «Bien que nous n’en soyons qu’aux balbutiements, nous commençons à identifier des parties de notre ADN qui contribueraient à l’épilepsie. Cette connaissance devrait nous permettre de suggérer d’autres types de médicaments, particulièrement pour les formes plus sévères.»

La bonne nouvelle est que l’on arrive à soigner plusieurs formes d’épilepsie, ajoute Ley Sander, et que nombre de ceux qui en souffrent mènent une vie normale. Dans de nombreux cas, il leur est possible de maîtriser l’épilepsie en modifiant leur hygiène de vie, en évitant l’alcool, par exemple, ou en s’attaquant aux déclencheurs comme le stress et le manque de sommeil.

Si une personne fait une crise, conseille le médecin, il faut lui parler pour la calmer, lui soutenir la tête et appeler les secours si la crise dure plus de cinq minutes.

