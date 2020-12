8 aliments naturellement riches en vitamine B12

1 / 11

Tatjana Baibakova/Shutterstock



13 vitamines sont connues pour être essentielles au corps humain, afin d’avoir une croissance saine et régulière. Saviez-vous que plus de la moitié d’entre elles sont une variante de la vitamine B? Vous en connaissez peut-être sous d’autres noms comme la riboflavine, l’acide folique et la niacine. Or, ces vitamines hydrosolubles jouent un rôle crucial dans la production d’énergie, car elles aident le corps à transformer les aliments en carburant.

À lui seul, votre corps ne peut pas fabriquer les quantités dont vous avez besoin pour être en bonne santé, il est donc essentiel de faire le plein d’aliments (et parfois même de suppléments).

La vitamine B12, également appelée cobalamine, est aussi indispensable à la reproduction des cellules. Pour en savoir plus, voici les vertus et les bienfaits santé de la vitamine B12!