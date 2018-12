8 signes de troubles alimentaires chez l’enfant

Les enfants sont plus nombreux que jamais à souffrir de troubles alimentaires et les parents doivent se montrer très vigilants face aux signes précurseurs.

«Cela est dû à un meilleur dépistage en particulier et à la circulation de meilleures informations sur la santé mentale en général», explique Heather Russo, directrice du site du Renfrew Center, à Los Angeles, l’un des meilleurs centres de traitement des troubles alimentaire des États-Unis. «Cette maladie est aussi moins stigmatisée grâce aux médias sociaux, qui ont permis aux enfants de parler plus ouvertement de leur alimentation et de leurs luttes corporelles. La difficulté à laquelle ils sont confrontés aujourd’hui réside dans l’abondance des messages sur la nourriture et sur l’image corporelle qui occupent tous les écrans.» Les parents d’enfants souffrant de troubles alimentaires peuvent trouver de l’aide. «Ils ont besoin d’alliés dans la lutte contre ces troubles, dit Heather Russo. Ils doivent travailler avec une équipe de professionnels suffisamment qualifiés pour comprendre les besoins alimentaires, psychologiques et médicaux de leur enfant.» Mais, comme ces derniers n’arrivent souvent pas à exprimer ce qu’ils ressentent sur le plan émotionnel, les parents doivent se méfier de tous ces signes silencieux qui peuvent trahir un trouble alimentaire.

2 / 9

Shutterstock/Nielskliim

Changements de poids anormaux

Les enfants doivent prendre du poids, c’est normal et dans l’ordre des choses. Mais s’ils n’en prennent pas ou, pire, s’ils en perdent, c’est peut-être un signe avant-coureur, dit la Dre Stacey Rosenfeld, auteure de Does Every Woman Have an Eating Disorder? Challenging Our Nation’s Fixation with Food and Weight. (Toutes les femmes souffrent-elles d’un trouble de l’alimentation ? Remettre en question l’obsession de notre pays pour la nourriture et le poids). Selon Walden Behavioral Care, une organisation américaine spécialisée dans le traitement des troubles alimentaires, ces problèmes sont souvent diagnostiqués chez les adolescents et les adultes suite à une perte de poids importante qui n’est reliée à aucune cause médicale. C’est un peu différent pour les enfants qui, sans perdre nécessairement beaucoup de poids, n’en prennent pas non plus. Toute fluctuation inexpliquée du poids (qu’elle soit à la hausse, à la baisse ou qu’elle stagne) peut refléter un changement dans les habitudes alimentaires.

Lisez ces 6 choses que vous ignorez sur l’anorexie pour mieux comprendre ce que traverse votre enfant.