8 choses que les probiotiques font (et 3 qu’elles ne font pas)

En grec, probiotique signifie «pour la vie» et c’est vrai qu’ils apportent de nombreux bienfaits pour la santé. Voici des exemples de leurs bons résultats.

C’est un micro-organisme qui aide les bonnes bactéries vivant dans votre tube digestif. Lorsque l’équilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries dans votre intestin est rompu, vous pouvez développer de la diarrhée, de la constipation, des ballonnements et d’autres maladies. Les probiotiques aident à remettre de l’ordre dans vos intestins, selon un article récent paru dans Frontiers on Microbiology. Mais pour que votre corps en tire avantage, ces probiotiques doivent être vivants et très nombreux, indique Gregor Reid, directeur du Centre canadien de recherche et développement en probiotique au Lawson Health Research Institute de London, en Ontario.

Les essentiels

Les groupes de probiotiques les plus courants sont les Lactobacillus et les Bifidobacterium. Certaines des souches les plus connues de ces groupes sont L. acidophilus, L. bulgaricus et B. bifidum. Cela peut sembler complexe, mais les noms deviennent encore plus confus, souvent accompagnés de chiffres, de lettres et d’autres détails d’identification importants.

Lisez attentivement pour vous assurer d’obtenir les probiotiques que vous voulez, prévient Gregor Reid. Assurez-vous aussi que les probiotiques que vantent certaines études ont vraiment été testés sur des personnes, et pas seulement des souris, dit-il. Il existe des preuves que certaines souches peuvent traiter ou prévenir certains types de maladies, mais dans d’autres cas, les études n’ont tout simplement pas encore été faites.

