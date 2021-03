Comment reconnaître et prévenir le sepsis

1 / 5

Sepsis, septicémie ou empoisonnement du sang

Les piqûres d’insecte et infections urinaires nous paraissent en général agaçantes plutôt que dangereuses, mais grattez-vous au sang ou attendez un peu trop pour prendre des antibiotiques, et votre état se détériorera gravement si un sepsis se développe: vous pourriez avoir du mal à respirer, ressentir de la faiblesse et de la désorientation sans savoir pourquoi. Le sepsis est une urgence médicale qui devient vite mortelle.

Il tue environ 11 millions de personnes par année dans le monde, plus que le cancer, et pourtant, on n’en sait pas grand-chose. Quand il ne tue pas, il inflige souvent des complications de longue durée s’il n’est pas soigné rapidement.

Vous en avez peut-être entendu parler sous un autre nom, empoisonnement du sang ou encore septicémie.

Il s’agit en réalité d’une réaction trop violente du corps à une infection. Au lieu de se concentrer sur une région de l’organisme, le système immunitaire libère un flot de molécules anti-infectieuses dans le sang, déclenchant une inflammation généralisée, qui peut provoquer un effondrement de la tension artérielle et des défaillances organiques. C’est ce qu’on appelle «choc septique» et c’est ce contre quoi cette quadragénaire a dû se battre lors de son opération.