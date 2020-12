Café et inflammation: qu’en est-il vraiment?

6 / 6

Pixel-Shot/Shutterstock

Le meilleur café

Il existe autant de façons de préparer le café qu’il y a de types de grains de café. Quel est le meilleur pour la santé? Selon une étude publiée en avril dans l’European Journal of Preventive Cardiology, ce serait le café filtre. Il a été associé à un taux de mortalité plus bas que le café non filtré, et ce, tant que vous en consommez moins de cinq tasses par jour.

Les auteurs de l’étude avancent l’hypothèse qu’il y a plus d’antioxydants dans le café filtre. Optez donc pour le filtre à café en papier plutôt que la cafetière à piston. Et pensez-y à deux fois avant d’ajouter du sucre et de la crème dans votre café.

«Si vous mettez beaucoup de sucre et de crème dans votre café, ces derniers sont pro-inflammatoires», de dire Sharon Zarabi. Ils peuvent aussi faire augmenter votre tour de taille et entraîner par le fait même plus d’inflammation. Ainsi, le café peut aider à réduire l’inflammation, mais il peut également en causer chez certaines personnes en fonction des choix qu’elles font pour leur santé et d’autres variables individuelles.

