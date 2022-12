5 symptômes évidents d’une sinusite

Uffoow/Shutterstock

Qu’est-ce qu’une sinusite?

Avant d’examiner plus en profondeur les symptômes d’une sinusite, voici une brève leçon d’anatomie présentée par le Dr Edwin F. Williams, président de l’American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (qui traite beaucoup de nez). «Le terme sinusite signifie inflammation ou infection des sinus. Il y a des cavités dans notre crâne, dont deux sont situées juste au-dessus des orbites au centre du front: ce sont les sinus frontaux. Et nous en avons d’autres sous les yeux et le nez: les sinus maxillaires. Ce sont en somme des espaces d’air. Personne ne sait vraiment pourquoi nous avons ces cavités, mais une théorie veut que si notre crâne tout entier était constitué d’os, il serait probablement trop lourd. Ces cavités servent aussi de chambres de résonance pour le son, explique-t-il. Elles sont censées permettre l’écoulement dans la cavité nasale par des conduits. En cas d’écoulement, les cils fonctionnent comme un escalier roulant pour dégager les sinus. Lorsque les sinus se congestionnent, une grande quantité de mucus s’accumule et ils deviennent infectés. Les personnes souffrant d’allergies peuvent être prédisposées à de telles congestions. Dans notre pratique de chirurgie plastique du visage, une des raisons expliquant pourquoi nous voyons beaucoup de ces blocages est la déviation de la cloison nasale qui rétrécit l’ouverture des sinus.»

Les personnes souffrant de sinusite ont de bonnes raisons de se réjouir, car il existe de nombreux traitements que l’on peut s’administrer soi-même à la maison ainsi que des médicaments permettant de soulager les symptômes spécifiques de cette maladie. Jetez un oeil à tout ce qu’il faut savoir sur la sinusite.