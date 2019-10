7 signes de cancer de la vésicule biliaire que vous ignorez peut-être

Située sur le côté droit du foie, votre vésicule biliaire emmagasine la bile indispensable à la digestion des graisses. Ce petit organe n’est peut-être pas au centre de vos préoccupations, mais voici quelques symptômes peu évidents de cancer de la vésicule biliaire à considérer.

Votre peau est jaunâtre

Le terme jaunisse est employé pour décrire le jaunissement de la peau et du blanc des yeux. S’ils prennent une teinte inhabituelle, consultez votre médecin. Il y a une foule de raisons – autres que le cancer – pour expliquer un changement de couleur de la peau. Mais dans de rares cas, une jaunisse peut survenir lorsque une tumeur de la vésicule biliaire bloque un canal biliaire et que la bile s’accumule dans le sang et les tissus du corps, selon la Société canadienne du cancer.

L’association médicale souligne l’extrême rareté des cancers de la vésicule biliaire (et des cancers des principaux canaux biliaires voisins). On prévoit qu’en 2019, il y aura aux États-Unis 12360 nouveaux cas diagnostiqués et qu’environ 3960 personnes succomberont à cette maladie. Assurez-vous de connaître les aliments que les oncologues évitent de manger.