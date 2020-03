Quand polyarthrite, crise cardiaque et AVC peuvent être liés

Suphaksorn Thongwongboot/Shutterstock

La polyarthrite rhumatoïde cause une inflammation chronique des articulations, mais parfois aussi d’autres organes, dont les vaisseaux sanguins. C’est pourquoi la probabilité d’une crise cardiaque ou d’un AVC est deux fois plus élevée pour ceux et celles qui en souffrent, selon une étude de la clinique Mayo. Le risque de caillot sanguin est également plus grand, ce qui laisse penser que l’inflammation devance l’apparition des premiers symptômes de la polyarthrite. La formation d’un caillot dans une jambe, un bras ou l’aine provoque de la douleur, une rougeur et de la chaleur. Si le caillot gagne les poumons, cela devient une urgence médicale. Les personnes souffrant de polyarthrite devraient donc être très attentives à ces signes précurseurs.

