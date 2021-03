3 / 9

Qu’est-ce qu’un bactériophage?

Un bactériophage («mangeur de bactéries»), souvent appelé simplement «phage», est un virus qui détruit des bactéries. Pour nous, êtres humains, il y a deux catégories de virus: les bons (comme ceux qui attaquent les superbactéries) et les mauvais (comme celui qui cause la Covid-19), mais la nature ne fait pas cette distinction. Là où il y a des bactéries – et les intestins humains en abritent des milliards –, il y a aussi des bactériophages, des virus encore plus petits qu’elles. Les phages sont en réalité la forme de vie la plus répandue sur terre et sans doute aussi le plus ancien antibactérien naturel. Leur grand avantage est que, contrairement aux antibiotiques – qui éradiquent aussi bien les mauvaises bactéries que les bonnes –, ils ciblent une seule espèce ou souche.

Des milliers de chercheurs étudient les bactériophages, mais rares sont ceux qui s’intéressent à la phagothérapie. Jonathan Dennis, microbiologiste à l’université de l’Alberta et l’un des principaux spécialistes canadiens de la phagothérapie, a une spécialité encore plus pointue: l’usage compassionnel destiné aux patients dont la vie ne tient qu’à un fil. Ému par la détresse des personnes aux prises avec B. cenocepacia comme Jeff Summerhayes, il a consacré sa vie à combattre cette bactérie et ses proches parentes.

Le cœur du laboratoire de tous ces chercheurs est une banque ou bibliothèque de phages. Celle de Jonathan Dennis est un vaste réfrigérateur à portes coulissantes qui contient des centaines de phages à différentes étapes de préparation. Il renferme aussi 300 échantillons de milieux riches en bactéries où on pourrait en trouver d’autres: le sol autour des racines d’une plante, des excréments d’oiseaux, des eaux usées, notamment celles des hôpitaux, car les excréments des patients qui se remettent d’une infection peuvent receler des phages guérisseurs.

Ces chercheurs savent qu’ils ont gagné leur pari quand ils voient dans une boîte de Petri un cercle grandissant de phages en train d’exterminer une culture bactérienne. Avant d’en arriver là, ils auront passé des semaines, des mois, peut-être des années à isoler un candidat, à séquencer son génome et à déterminer où et comment il attaque la cellule bactérienne. Une fois le phage apparié à une souche bactérienne, il faut encore en retirer tout ce qui pourrait provoquer une réaction dangereuse chez le patient.

Quand Jonathan Dennis observe un phage au microscope électronique, il voit une tête géométrique semblable à un module d’alunissage perchée sur des pattes incroyablement fines.

Celles-ci entourent la longue queue qui transperce la paroi de la cellule bactérienne pour y injecter l’ADN du phage. La plupart du temps, l’appareil reproducteur de la bactérie est alors forcé de produire une pléthore de copies du virus, ce qui tue la bactérie. Ces phages jaillissent alors de la cellule morte et attaquent les bactéries à proximité.

