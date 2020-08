Monkey Business Images/Shutterstock

Rien ne laissait croire à une fibrose kystique

Le patient: Davi*, un garçon de cinq mois

Les symptômes: respiration sifflante, jambes enflées et éruption cutanée étendue

Le médecin: Dre Edna Lucia Souza, pédiatre à l’hôpital universitaire Professor Edgar Santos, Salvador, Brésil



*Les détails biographiques ont été modifiés.

Bébé potelé né à terme et aisément allaité, Davi était en parfaite santé à sa naissance, l’été 2010, près de la ville de Salvador, au Brésil. Ses jeunes parents, Carla et Andre, se réjouissaient de leur premier rejeton. Mais voilà que, tout juste à quatre mois, une éruption cutanée rouge et marbrée commence à s’étendre sur le torse de l’enfant.

Andre gagne un maigre salaire dans une exploitation fruitière et Carla n’a pas d’emploi. Comme beaucoup de Brésiliens à faible revenu, la famille ne dispose pas d’un médecin de famille. Au cours du mois suivant, ils consultent donc une série de médecins dans différentes cliniques. Le diagnostic est chaque fois différent tout comme le traitement. On dit aux parents de Davi que leur fils souffre peut-être d’eczéma, une maladie de peau chronique, d’une réaction allergique à quelque chose dans son environnement, ou d’une gale causée par des acariens de peau. Selon les instructions médicales, Carla et Andre appliquent assidûment une crème antifongique, un onguent antibiotique, puis un corticostéroïde sur la poitrine de Davi. Rien ne fonctionne.

L’éruption commence au contraire à s’étendre, avec de vastes zones écarlates et de vilaines cloques qui éclatent et se retrouvent à vif. Davi souffre et devient de plus en plus irritable.

