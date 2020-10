5 / 12

Traitement

L’oncologue est enchanté des résultats et je tolère bien la chimio. Je ne souffre pas de nausées et je peux continuer le yoga, la course à pied et le chant. Mais après huit semaines, je commence à sentir des engourdissements dans les doigts et les orteils. Les produits chi­miques s’attaquent à mes nerfs

Les fourmillements étant de plus en plus pénibles, je décide après réflexion de passer à une séance de chimio toutes les deux semaines. Ces produits chimiques qui circulent dans mon sang sont très certainement responsables des engourdissements et si mes nerfs sont atteints, que dire du reste?

Vers la fin octobre, je ne peux m’empêcher de poser à mon oncologue la question qui me taraude:

«Combien de temps ce traitement peut-il fonctionner?

— Eh bien, disons qu’il cessera d’être efficace en mars», répond-il.

J’ai la nausée. Les sentiments morbides que j’ai refoulés refont surface. Nous savons que ce traitement n’est pas une véritable solution. On m’a prévenue que j’étais condamnée. La chimio est une mesure provisoire, pas un remède.

Scott demande s’il existe ailleurs dans le monde des traitements pour des patients souffrant d’un mélanome. L’oncologue évoque des essais cliniques à l’étranger avec un taux de réponse de 38%, mais ces protocoles n’acceptent généralement pas de patients venant de l’étranger. Si nous voulons le tenter, il faut engager nous-mêmes les démarches.

De retour à la maison, je me jette sur l’ordinateur et navigue sur Google jusqu’à ne plus pouvoir. C’est un véritable champ de mines. Il y a foison d’essais cliniques, de médicaments expérimentaux et de traitements. Un protocole se distingue des autres, l’immunothérapie, avec un médicament expérimental, le PD-1 (programmed cell death 1).

