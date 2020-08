SAYAN PUANGKHAM/SHUTTERSTOCK

Beaucoup sont persuadés qu’ils ne peuvent pas devenir accros. Est-ce que cela fait partie du problème?

Oui. Chacun se fait une idée de ce qu’est un toxicomane, et ce profil ne ressemble ni à lui-même ni à ses proches. Cette conviction est dangereuse parce qu’elle rend moins sensible à la détresse d’autrui et donne un sentiment d’invulnérabilité qui fragilise.

C’est entre autres ce qui m’a poussé à faire de mon héroïne une urgentiste toxicologue. La trame de fond, c’est qu’elle et son partenaire ont consommé du fentanyl pris à l’hôpital, et il est mort dans ses bras.

Certains facteurs – l’hérédité, la pauvreté, la maladie mentale – peuvent rendre quelqu’un plus vulnérable, mais il faut savoir que personne n’est complètement à l’abri.

Vous serez surpris d’apprendre que ces traits particuliers sont héréditaires.