L’amiante et le cancer: le récit d’une combattante

Au Québec, le bilan estimé des personnes atteintes du cancer lié à l’exposition à l’amiante est plus lourd que partout ailleurs au Canada. Nous avons rencontré une femme atteinte de ce cancer virulent, dont le diagnostic est tombé en janvier 2021. Elle a ouvert son cœur à Sélection.ca, dans un récit touchant sur sa condition et son quotidien transformé.

Mme SB – qui désire garder l’anonymat – menait une vie active avant la tombée du diagnostic du mésothéliome pleural malin non résécable (le cancer lié à l’exposition à l’amiante) dans sa vie.

C’était une femme en santé qui faisait son jogging presque tous les soirs et qui portait une attention particulière à son alimentation. En décembre dernier, quelques symptômes font surface, dont une toux persistante et des maux de dos. Au moment des douleurs, Mme SB attribuait les maux de dos au télétravail. Elle est donc traitée pour une pneumonie. Après une semaine de prise d’antibiotiques et la persistance des symptômes, la femme de 57 ans passe une radiographie qui révèle bien plus qu’une pneumonie.

Au début du mois de janvier vient subitement une perte d’appétit et des douleurs de plus en plus intenses au dos et à la ceinture abdominale. Mme SB entre à l’hôpital, où les médecins retirent plusieurs litres d’eau de son poumon. «À ce moment, on se demandait si c’était un cancer du poumon, un cancer de la plèvre ou un cancer lymphatique», explique-t-elle. Sans connaître tout à fait la nature de ses maux, l’équipe médicale lui dit que sa condition est avancée. Une biopsie effectuée à la mi-janvier révèle finalement que la patiente est atteinte au stade 3 du cancer lié à l’exposition à l’amiante.

«C’était comme une incompréhension quant au mode de vie que je menais. C’était un peu une injustice…Pourquoi moi? Je ne comprenais pas», avoue Mme SB. En pleine pandémie, la femme doit annoncer à ses proches son diagnostic et le tout, au téléphone. «Et puis toute l’insécurité de ce qui m’attendait, l’insécurité financière, la mort, la peine… on m’avait déjà annoncé que je serais probablement déclaré invalide. En peu de temps, tout s’effondrait», souligne-t-elle.

Lorsque la patiente rencontre son premier médecin traitant, on lui annonce qu’en plus d’être au stade 3, la maladie n’est pas traitable et est incurable. Elle suit alors 5 traitements de radiothérapie pour atténuer ses douleurs, qui se font plus vives. La douleur l’empêche de fonctionner: «J’avais une perte d’appétit complète et la seule façon de me soulager était la morphine et les Tylenol», dit-elle.

Mme SB fait partie du 20% des personnes diagnostiquées avec le cancer lié à l’exposition à l’amiante sans jamais avoir eu d’exposition prolongée ou prononcée. D’autant plus que certaines personnes ayant été en présence d’amiante pour une longue durée ne seront jamais affligées de la maladie.

Malgré les traitements de radiothérapie, Mme SB est en fauteuil roulant, incapable de marcher ou de s’habiller sans assistance. Elle a alors recours à l’immunothérapie comme nouvelle alternative.

«Après le troisième traitement, c’est-à-dire après avoir reçu un traitement d’immunothérapie double, puis deux simples, la radiographie indiquait que la masse s’était résorbée de moitié», dit Mme SB, sachant qu’elle n’était pas guérie pour autant malgré son progrès. Elle avoue avoir appris récemment que, sans les traitements d’immunothérapie, son espérance de vie n’était que de trois mois.

À noter que le cancer lié à l’exposition en est un qui développe rapidement des métastases chez les personnes affligées, et que Mme SB ne fait pas l’exception. Ses médecins et elle espèrent que l’immunothérapie guérira aussi ce problème.

Depuis le début des traitements d’immunothérapie, trois semaines se sont écoulées et la masse a presque disparu. Mme SB subit tout de même les symptômes de sa condition au quotidien.

Quoiqu’elle affirme ne plus avoir la même concentration qu’avant, la dame n’a plus besoin de longues siestes en après-midi pour être capable de fonctionner; elle peut vaquer à un semblant de vie normale. «Je me considère déjà bien chanceuse de répondre adéquatement à ces médicaments-là. J’ai la chance d’être encore avec les miens et de faire un minimum des activités que j’aime», avoue-t-elle.

Les traitements d’immunothérapie seront administrés, si tout se déroule convenablement, pour les deux prochaines années. Mme SB s’avoue optimiste, mais prudente quant à ce que lui réserve le futur: «Je ne sais pas ce qu’il adviendra d’un horaire de travail de 5 jours. Ce que je retiens de tout ça, c’est l’importance d’aller toujours au bout de mes capacités. Je n’en guérirai jamais vraiment, mais vivre la vie au jour le jour est essentiel», affirme-t-elle positivement.