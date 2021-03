1 / 5

aslysun/Shutterstock

Aucune honte à avoir

Certaines personnes, surtout des femmes, ont honte d’avouer qu’elles ont une infection urinaire. Bien à tort. «Pendant des années, on leur a dit que leurs cystites étaient liées à leur hygiène, mais c’est faux», tranche la Dre Barbara W. Trautner, qui enseigne la médecine à l’université Baylor, au Texas.

Les femmes en font jusqu’à 30 fois plus souvent que les hommes, certes, mais cela tient simplement à leur anatomie. Toutes les infections urinaires sont dues à des bactéries qui ont pénétré dans la vessie – souvent en passant par l’urètre – et y ont provoqué une inflammation. Or, l’urètre de la femme est plus court que celui de l’homme, donc les bactéries ont une moindre distance à parcourir pour arriver à la vessie. Et son orifice est plus proche de l’anus, lieu de résidence très prisé de la bactérie E. coli, qui cause bon nombre de ces infections.

