Ce qu’il faut savoir sur les aphtes, ces ulcères douloureux

Cette tache blanche douloureuse à l’intérieur de la bouche, également connue sous le nom d’aphte ou d’ulcère buccal, est l’un des problèmes bucco-dentaires les plus courants.

Quels sont les symptômes des aphtes?

Selon l’Institut pour la qualité et l’efficacité des soins de santé, environ 10% des gens souffrent de ce type de maux de bouche.

Il existe trois types d’aphtes: les mineurs, les majeurs et les herpétiformes, explique le pathologiste buccal et maxillo-facial Kyle Jones, professeur adjoint à la faculté de médecine dentaire de l’Université de Californie à San Francisco.

Les ulcères aphteux mineurs sont les plus courants, et ils mesurent généralement une taille d’environ 0,3 à 1 centimètre et durent de 7 à 14 jours.

Les ulcères aphteux majeurs sont plus gros et peuvent mesurer de 1 à 3 centimètres. Ceux-ci peuvent prendre jusqu’à 6 semaines pour guérir. Kyle Jones recommande d’appeler un médecin lorsque l’aphte perdure plus de deux semaines.

Malgré leur nom, les ulcères aphteux herpétiformes n’ont rien à voir avec le virus de l’herpès. Ils sont de petite taille (0,1 à 0,3 millimètre), mais ils ont tendance à apparaître en grappe (jusqu’à 100 ulcères), dit Kyle Jones. Ils guérissent généralement en 7 à 10 jours.

Les symptômes classiques des aphtes sont la sensation de brûlure, de démangeaison ou de picotement à l’endroit où la plaie apparaît. Ces symptômes apparaissent généralement avec une petite tache rouge avant la formation de l’ulcère jaune ou blanc, explique Kyle Jones.

Les aphtes ont également tendance à être plus fréquents chez les jeunes, généralement chez les moins de 25 ou 30 ans, explique Thomas Sollecito, professeur et directeur du département de médecine buccale de Penn Dental Medicine. À partir de 40 ans, les ulcères buccaux sont généralement moins fréquemment.

Quelles sont les causes des aphtes?

Beaucoup de choses peuvent causer un aphte, comme un traumatisme à la bouche, note Thomas Sollecito.

«La formation des ulcères semble être due aux cellules T du système immunitaire qui entraîne une destruction des cellules épithéliales sus-jacentes», explique Kyle Jones. «La cause varie d’une personne à l’autre, c’est généralement du cas par cas», ajoute-t-il. «Les résultats finaux peuvent sembler similaires, mais il existe de nombreuses routes différentes qui peuvent y conduire.»

Quels sont les déclencheurs des aphtes à éviter?

Certains aliments ou encore des niveaux de stress élevés peuvent déclencher des aphtes. Certaines personnes peuvent avoir une sorte de réaction allergique à des aliments comme les agrumes, le chocolat, les noix, le lait ou le gluten, explique Kyle Jones. Souvent, il s’agit d’aliments acides, ajoute la dentiste Inna Chern.

Certains agents de conservation ou ingrédients contenus dans le dentifrice comme le laurylsulfate de sodium peuvent déclencher cette réaction du système immunitaire. Certains médicaments, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou les bêtabloquants ou même l’arrêt du tabagisme peuvent aussi parfois provoquer l’apparition d’aphtes. Et pour couronner le tout, le stress mental et physique peut également provoquer la poussée d’ulcères buccaux.

La génétique joue aussi un rôle important. Donc, si vos parents, frères ou sœurs ont tendance à en avoir souvent, vous êtes tout autant susceptible d’en faire.

Quelle est la différence entre un aphte et un feu sauvage?

Les aphtes sont souvent confondus avec les feux sauvages, principalement parce qu’ils se produisent tous les deux dans la bouche et présentent des symptômes similaires. Or, il y a une grande différence entre les deux: «un aphte est quelque chose qui est lié à un changement immunologique dans les tissus de la bouche», explique Thomas Sollecito. «Les boutons de fièvre sont causés par un virus. Ainsi, l’un est lié au virus, l’autre est une réaction immunitaire.»

Le virus dans ce cas est généralement un virus de l’herpès simplex (souvent de type 1, ou HSV-1).

En ce qui concerne les différences de symptômes entre les aphtes et les feux sauvages, les aphtes se situent généralement sur les zones intérieures des joues, des lèvres ou sous la langue, dit Kyle Jones. Les boutons de fièvre, en revanche, sont souvent sur les gencives, le palais ou à l’endroit où la lèvre rencontre la peau de votre visage.

De plus, les boutons de fièvre commencent par de petites cloques qui se rompent, contrairement aux ulcères buccaux. «Une fois qu’ils se rompent, ils se rejoignent en un seul ou en quelques ulcères», explique Kyle Jones.

Quels sont les traitements efficaces contre les aphtes?

Tout d’abord, il faut nettoyer la bouche avec un mélange d’eau et de sel, suggère Kyle Jones. Pour ce faire, mélanger:

1 cuillère à thé de sel dans une tasse de 240ml d’eau à température ambiante ou tiède.)

Rincer la bouche pendant environ une à deux minutes, puis recracher.

À faire après les repas ou à tout moment de la journée.

Un anesthésique topique en vente libre engourdira la zone, aidant à soulager la douleur, bien que cela ne traite pas nécessairement l’ulcère lui-même, dit Thomas Sollecito. Vous trouverez souvent de la benzocaïne (vendue sous le nom d’Orajel) dans les pharmacies.

«Selon l’endroit où se trouve la plaie, la guérison peut prendre plus de temps si elle se trouve dans une partie très mobile de la bouche et nécessitera une application constante de crème anesthésiante», explique Chern, qui suggère d’éviter les aliments acides ou amers et les boissons gazeuses.

Si vous traitez l’aphte tôt avec un stéroïde topique, il disparaitra plus rapidement, souligne Thomas Sollecito. Certaines personnes traitent également les aphtes en cabinet avec une thérapie au laser, appelée Diode. D’autres utiliseront un traitement topique connu sous le nom de Debacterol, un médicament à base d’acide sulfurique qui traite la douleur.

Quand consulter un médecin?

Dans la plupart des cas, vous n’avez pas besoin de consulter un médecin pour un aphte. Toutefois, si vous avez un ulcère buccal depuis deux semaines ou si vous en avez à répétition, il est judicieux de faire appel à un professionnel, souligne Kyle Jones.

Les ulcérations buccales font d’ailleurs partie des symptômes de cancer que les femmes ignorent souvent.

Quand un aphte peut signaler un problème plus grave?

De nombreuses maladies peuvent causer des aphtes, ce qui signifie que oui, parfois, ce type de problème buccal peut être le signe d’un problème plus grave, explique Thomas Sollecito. Par exemple, la maladie coeliaque, le syndrome du côlon irritable, l’anémie ou des maladies comme le VIH/SIDA peuvent toutes entraîner des aphtes.

Parfois, ces ulcères peuvent simplement être le signe d’une carence en vitamines ou en minéraux, le plus souvent une carence en B12 ou en fer. Un simple test sanguin pourrait éliminer ces facteurs potentiels, dit Thomas Sollecito. Au fait, connaissez-vous les signes silencieux de carence en vitamine B12?

