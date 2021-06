9 signes que vous souffrez de productivité toxique

6 / 7

Les signes que vous souffrez de productivité toxique

Afin de vous aider à reconnaître ce type de comportement chez vous-même ou vos proches, nous avons demandé à nos experts de nous faire part des principaux signes de productivité toxique.

Les temps d’arrêt vous rendent anxieux

Que vous vous allongiez sur le sofa pour regarder un film ou que vous marchiez en forêt, le temps passé à décompresser et à relaxer est crucial pour tout le monde. Si vous trouvez que vous êtes incapable de prendre une pause ou que vous n’arrivez pas à vous détendre pendant les temps d’arrêt du travail, c’est un problème.

Vous vous demandez «Ça sert à quoi?»

Si votre ami vous demande d’aller marcher et que votre réaction première est d’en questionner l’utilité, c’est mauvais signe.

Les personnes qui souffrent de productivité toxique ne veulent faire que des choses qui ont un but. Par exemple, elles ne veulent pas seulement marcher: elles veulent marcher 30 kilomètres par jour pour s’entraîner à faire le Sentier des Appalaches. «Tout ce que vous faites n’a pas à avoir une utilité», explique Erika Ferszt.

Vous auriez besoin d’aller chez le coiffeur et vous avez des poches sous les yeux

Mettre toutes vos énergies sur la productivité laisse peu de place pour prendre soin de vous. Les choses comme prendre un bain chaud, faire une sieste ou aller chez le coiffeur sont toutes mises de côté.

Socialiser vous rend nerveux

S’asseoir pour bavarder ou prendre des nouvelles de vos proches constitue habituellement une expérience agréable et une manière vitale de reprendre contact avec les autres. La productivité toxique peut vous faire sentir que vous perdez votre temps parce que vous n’êtes pas en train d’accomplir quelque chose. Ceci peut vous aider à vaincre votre anxiété sociale.

La réussite vous fait sentir inutile

Apparemment, réussir est le but ultime de la productivité, mais les personnes qui souffrent de productivité toxique finissent par être coincées dans le cercle vicieux d’être productives pour être productives.

Ça peut vouloir dire que lorsque vous atteignez finalement votre but, vous vous sentez vide, inutile ou pas assez bon. Ou encore vous vous sentez peut-être trop épuisé pour vraiment l’apprécier.

Vous ne vous souvenez plus de la dernière fois où vous avez ressenti de la joie

La joie est une simple sensation de plaisir, mais il est facile de passer à côté lorsque vous êtes trop concentré sur un but. Même si vous avez choisi ce but parce que vous pensiez qu’il vous rendrait heureux, en faire trop peut vous enlever cette joie.

Si vous continuez ainsi, vous pourriez tomber dans un état dépressif, ou anhédonie, une incapacité à éprouver du plaisir. «Vous pourriez perdre la capacité à participer et à vous engager pleinement dans la panoplie d’expériences que la vie a à offrir», déclare Erika Ferszt.

Vos enfants font une activité différente chaque jour

Si la productivité est quelque chose auquel vous accordez de la valeur, c’est logique que vous vouliez que votre famille et vos amis soient productifs eux aussi. Cela peut toutefois devenir toxique lorsque vous poussez constamment les personnes autour de vous à travailler plus fort et à accomplir toujours plus.

Ça vous dérange de voir les autres s’amuser

La productivité toxique peut devenir tellement extrême que non seulement vous imposez à vous-même et à votre entourage des standards bien trop élevés, mais vous pouvez également ressentir du dédain en regardant quelqu’un «gaspiller» du temps à faire quelque chose qui vous apparaît improductif.

Votre table de chevet est pleine de livres de croissance personnelle

Les lucratives industries de la beauté et de la croissance personnelle vous vendent l’idée que vous n’êtes pas suffisant comme vous êtes mais que si vous travaillez assez fort (et achetez suffisamment de produits!), vous pouvez vous améliorer. Ça peut vous donner l’impression de courir sur une route sans fin à force de toujours essayer d’être une personne plus intelligente, plus riche et plus belle mais sans jamais vraiment y parvenir. Cela peut détruire votre estime personnelle et vous faire sentir que vous n’avez aucune valeur.