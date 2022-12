8 signes silencieux du trouble dysmorphique corporel

Qu’est-ce que le trouble dysmorphique corporel?

Les personnes atteintes du trouble dysmorphique corporel (TDC), ou dysmorphie corporelle, sentent le besoin d’analyser et de critiquer continuellement leur propre apparence. Selon l’Anxiety and Depression Association of America, elles n’arrivent pas à contrôler leurs pensées négatives. Les personnes qui en souffrent vont faire une fixation sur des défauts que parents et amis considéreraient comme des imperfections légères ou même inexistantes. Le TDC n’est pas propre à un genre en particulier car les hommes et les femmes sont aux prises avec ce trouble. Chez les hommes, le TDC peut mener à des obsessions à l’égard de leur carrure, de leur musculature et de leur taille.

Selon la Dre Ashwim Nadkami, psychiatre et enseignante à l’école de médecine de Harvard, il est important de faire la différence entre le trouble dysmorphique corporel et les troubles alimentaires. «Psychologiquement parlant, les patients qui en souffrent ont tendance à ressentir une grande honte, à avoir une faible estime et du dégoût d’eux-mêmes.» Quelle différence y a-t-il entre le trouble dysmorphique corporel et les troubles alimentaires? Un diagnostic de trouble alimentaire nécessite que l’alimentation soit perturbée. (Ce n’est pas le cas pour le TDC.) De nombreux symptômes peuvent indiquer que quelque chose ne va pas.

