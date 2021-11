1 / 10

kospar/Shutterstock

Graisse corporelle: blanche ou brune?

Il y a deux grandes catégories de graisse corporelle. La blanche, la plus abondante, est celle qu’on tient entre ses doigts quand on se pince l’abdomen. La brune, qui loge surtout dans le cou, brûle de l’énergie au lieu de la stocker comme le fait l’autre, explique le Dr Scott Kahan, directeur du Centre national du poids et du bien-être à Washington, D.C. Et elle pourrait nous protéger du diabète: d’après un article de la revue Cell Metabolism, les gens qui en ont davantage ont un taux de glucose sanguin plus stable. Vous ne le savez pas forcément, mais vous avez peut-être déjà un poids santé.