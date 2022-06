Nos idées de cadeaux pour professeur, à offrir en cette fin d’année

6 / 11

Amazon

Un diffuseur d’huiles essentielles

Amazon vous propose ce joli diffuseur d’huiles essentielles, offert en différentes couleurs et parfums, dont l’eucalyptus et le citron, inclus avec la machine. Cette dernière propulse d’ailleurs de la lumière et peut garder jusqu’à huit heures les effluves des huiles. Un produit potentiellement bon pour la santé, puisque le diffuseur peut soulager les maux de tête et favoriser le sommeil.

Certaines huiles essentielles pourraient aider à soulager le rhume et la grippe.