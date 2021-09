Nos trouvailles pratiques et utiles pour la rentrée scolaire

10 / 10

Crayola

Crayons de couleurs Colors of the world

Les 24 couleurs de la boîte à crayons Colors of the World de Crayola sont spécialement formulées pour représenter les personnes du monde entier. Ces crayons aux teintes de la peau permettent de dessiner des personnages de façon plus détaillée et réaliste. Trois grandes catégories de teintes sont offertes: soit amande, doré et rose. Ces teintes sont ensuite déclinées en tons plus foncés ou plus clairs.

Disponible chez Bureau en gros.

Prix: 5,98$

